Este jueves, el Condado de Miami-Dade lanzará una nueva plataforma de preinscripción para vacunación dirigida a los adultos mayores de 65 años, o más, y los profesionales de la salud con el objetivo de que se inscriban para recibir la vacuna contra el COVID-19 en los centros de vacunación del Condado de Miami-Dade, reportó miamidade

Los adultos mayores de 65 años, o más, y los profesionales de la salud pueden inscribirse (solo una vez) en internet o por teléfono para manifestar su interés en recibir la vacuna. El Condado de Miami-Dade se comunicará de forma directa con las personas que cumplan con los requisitos a fin de programar las citas de vacunación en los centros del Condado de Miami-Dade (incluidos Tropical Park, ZooMiami, y el Campus Norte del Miami Dade College), en la medida en que se reciban nuevas vacunas.

For the latest information on #COVID19 including testing sites and assistance programs in #OurCounty, go to https://t.co/W0qOo0x8aO.

— Miami-Dade County (@MiamiDadeCounty) February 4, 2021