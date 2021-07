Cuando resta una semana para el inicio de la pretemporada 2021 de la National Fotball League (NFL) el equipo Miami Dolphins hizo la inauguración este martes de su nuevo centro de prácticas.

El complejo de entrenamiento de los cetáceos está ubicado en Miami Gardens, específicamente, al lado del Hard Rock Stadium.

El nuevo centro de práctica de los Miami Dolphins, tiene incluye tres campos interiores y exteriores, una sala de pesas de dos pisos con un tobogán en el medio, múltiples salas de recuperación y terapia, salas de reuniones, áreas de filmación, un salón para jugadores con peluquería, piscinas de inmersión e incluso una cinta de correr bajo el agua.

Además de contar con las bondades para los jugadores, el complejo de practicas del conjunto de Miami de la NFL también tiene con 209 televisores instalados y su jardín exterior tiene 15,888 flores y arbustos y 210 palmeras.

Brian Flores, Entrenador en Jefe de los cetáceos indicó, que en esta pretemporada podrán realizar un mejor trabajo de preparación de cara a la campaña 2021 que comenzará a mediados de agosto.

“Estamos listo para llegar a las instalaciones para el inicio del campo de entrenamiento la próxima semana”, dijo Flores durante la inauguración.

The view of Hard Rock stadium from the Dolphins new practice facility. The grand opening event is about to begin. Getting a tour of all the facilities here, so I’ll be posting pics and videos, along with quotes from Stephen Ross and Brian Flores. pic.twitter.com/oomyVfZGSZ

— Will Manso (@WillMansoWPLG) July 20, 2021