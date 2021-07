Aunque faltan algunos meses para que se inicie la temporada 2021-2022, de la National Football League (NFL), ya los Miami Dolphins están preparando lo que será sus entrenamientos para esta temporada.

Por eso este miércoles anunciaron los días en los cuales su nuevo campo de concentración el Baptist Health Training Complex, estará abierto para los aficionados.

El conjunto cetáceo arrancará su preparación el próximo 31 de julio, día en el cual los fanáticos podrán acudir al estadio apoyar a los jugadores.

En total serán 14 las prácticas gratuitas a la que podrán asistir los fanáticos de los Miami Dolphins.

Pero deberán reservar sus ticket a través de Ticketmast. Los boletos comenzaron a reservarse este miércoles y este jueves se podrán adquirir libremente.

El conjunto indicó que durante los entrenamientos, se aplicarán medidas de bioseguridad, para los asistentes y no se permitirá que soliciten autógrafos a los miembros de la organización.

El equipo además tiene pensado realizar un par de encuentros de preparación contra los Atlanta Falcons, los cuales están programados para los días 17 y 18 de agostos.

The Miami Dolphins announce they will hold their first public practice at 10:10 a.m. EDT Saturday, July 31 at the new Baptist Health Training Complex in Miami Gardens.

Dolphins to host the Atlanta Falcons for joint practices on Wednesday, August 18 and Thursday, August 19.

— Al Butler (@ALaboutSports) July 7, 2021