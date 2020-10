La ciudad de Miami volvió a caer una lista no muy positiva para sus residentes.

Por redacción MiamiDiario

Según un estudio de WalletHub la ciudad de Miami quedó como la quinta ciudad con el porcentaje más alto de personas sin seguro médico, reportó Cuba en Miami.

El estado de la Florida en general tampoco quedó muy bien ubicado con el cuarto porcentaje más alto de la nación con un 13.16%.

Posición según la tasa de personas sin seguro en Miami (1 = más baja; 274 = promedio):

511 – Tasa general de no asegurados (18,96%)

478 – Tasa de niños sin seguro (10.27%)

505 – Tasa de adultos sin seguro (20,86%)

482 – Tasa de blancos sin seguro (10,95%)

343 – Tasa de negros sin seguro (22,33%)

310 – Tasa de hispanos sin seguro médico (20,41%)

480 – Tasa de no asegurados de hogares de menores ingresos (22.06%)

496 – Tasa de no asegurados de hogares con ingresos más altos (10,64%)

Las ciudades grandes con más personas con seguro médico son:

Washington, DC

San Francisco, CA

Seattle, WA

Boston, MA

Honolulu, HI

Pittsburgh, PA

San Jose, CA

Baltimore, MD

Louisville, KY

Sacramento, CA

