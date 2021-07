La pandemia del Covid-19 generó que muchas personas utilizaran aplicaciones, para conectar con otros seres, esto trajo como consecuencia en Miami se cometiera mayores actos de infidelidad.

El sitio web de citas Ashley Madison presentó el estudio en el cual se evidenció cuáles eran las 20 ciudades de todo los Estados Unidos se cometía adulterios vía online.

La aplicación mostró un incremento entre marzo y abril del año pasado. Incluso hubo un punto en el que se creaban 17.000 nuevas cuentas diariamente.

Pero Miami no fue la única ciudad de los Estados Unidos, que integró este listado de las infieles de Estados Unidos durante el periodo de la pandemia.

A la “Ciudad del Sol” le siguió Orlando, que también tuvo una gran cantidad de cibernautas que cometieron infidelidad.

La otra entidad de Florida que está en la lista de las más infieles es Tampa, quien está en la mitad de la tabla.

