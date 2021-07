Varias organizaciones trabajan en el centro de Miami para brindar ayuda a las personas sin hogar afectadas grandemente por el covid-19.

“La Ciudad se compromete a ayudar a las personas sin hogar locales a encontrar refugio y asistencia profesional”, publicó en su Twitter la cuenta de la ciudad de Miami.

“Hacemos un llamado a todos los grupos e individuos que distribuyen alimentos, carpas y otros artículos directamente a las personas sin hogar para que donen su tiempo y recursos a los proveedores de servicios locales para personas sin hogar”.

