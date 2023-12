Miami Zoo Lights, el espectáculo de Navidad con más de un millón de luces

En Navidad jamás las luces serán demasiadas. El Zoológico de Miami se lo toma literal y este año regresó con la puesta en escena de Zoo Lights, un espectáculo navideño de iluminación, personajes, fantasía e ilusión infantil para los niños de todas las edades.

La atracción luminosa se inauguró el pasado 24 de noviembre. Sin embargo, si aún no la disfrutas, te queda chance hasta el 30 de diciembre, para asistir en las fechas y los horarios indicados. ¿Qué esperas? ¡Escápate!

La promesa es que serás testigo de una deslumbrante celebración navideña de luz. Esta transformación anual del Zoo Miami ofrece exhibiciones de luces inmersivas, animales iluminados, noches temáticas, entretenimiento festivo, delicias de temporada y mucho más.

La invitación es para asistir en los próximos fines de semana que restan de 2023. No solo recordarás que la Navidad es diversión y felicidad pura, sino que tendrás la posibilidad de reencontrarte con tus más hermosos sueños infantiles. No te preocupes si sueltas un par de lágrimas.

En Miami Zoo Lights podrás apreciar decoraciones confeccionadas con más de un millón de luces. Entre los adornos encontrarás iluminaciones en forma de animales, árboles naturales vestidos de Navidad y caminos llenos de bombillos de colores.

El Christmas Tree es nuevo, está decorado con luces LED y tiene 26 pies de altura. Sus destellos se mueven al ritmo de la música, mientras personajes animados bailan alrededor.

No saldrás de tu asombro cuando un rinoceronte o una ardilla se te acerque para darte un abrazo. También podrás conversar con The Grinch, quien ahora adora la Navidad.

Cada noche se presenta una exposición canina con perros de rescate que brindan interacción con los invitados. Cada espectáculo tiene guión, coreografía y música, además transmite un mensaje sobre cómo los perros ayudan a proteger la vida silvestre.

Papá Noel te espera. Puedes entregar tus peticiones para Navidad y tomarte una fotografía con él. Si te queda energía, embárcate en un paseo en barco por el río Snowman y disfruta de chocolate caliente y galletas.

El espectáculo de luces del Zoológico de Miami está abierto las siguientes fechas y horas: de 6:30 de la tarde a 10:00 de la noche, los días 15, 16 y 17 de diciembre; 22 y 23 de diciembre; y cierran 28, 29 y 30 de diciembre.

