Miami tendrá el privilegio de observar extraño eclipse de 15 segundos ¿Cuándo es?

Un inusual y breve eclipse se podrá observar desde la tierra en pocos días. Pero solo será visible desde una estrecha franja que ocupa el Pacífico mexicano, el extremo sureste de Estados Unidos y hasta Europa central.

El fenómeno astronómico sucederá durante una próxima noche de diciembre. Pero no estarán involucrada la luna ni el sol, sino una de las estrellas más grandes y brillantes de la constelación de Orión.

Betelgeuse, también conocida como la gigante roja, desaparecerá durante 15 segundos del firmamento. En apariencia desde la Tierra quedará detrás de Leona, una roca espacial alargada que gira en el cinturón entre Marte y Júpiter.

“Betelgeuse no es una estrella grande, es gigante. La podemos ver a simple vista en el hombro derecho, la estrella roja, de la constelación del cazador, de Orión. Es de las más brillantes que se pueden ver a simple vista”, apunta René Duffard, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC).

El fenómeno astronómico ocurrirá el próximo lunes 11 de diciembre en la noche. La ocultación solo podrá verse por un período breve de entre 10 y 15 segundos en cada una de las ubicaciones proyectadas.

Según el mapa disponible en Occultwatcher, la trayectoria inicia entre las playas de los estados de Jalisco y Nayarit en México, atraviesa el país azteca hacia el Golfo y luego sigue en el sur de Florida, concretamente sobre Miami.

Los expertos explican que el efecto de eclipse comenzará a las 01.08 horas UTC del 12 de diciembre, que significan las 10:08 p.m. (20.08 horas) del lunes para los habitantes de Miami.

On Monday night / Tuesday morning, this dim #asteroid Leona will #occult the bright star #Betelgeuse in parts of Europe and Africa, potentially blocking ALL its light for several seconds. This picture taken with eVscope by @unistellar pic.twitter.com/gawNmniujW

— Tony Dunn (@tony873004) December 9, 2023