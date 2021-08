La derrota del domingo ante Rojos de Cincinnati, agudizó la crisis en Marlins de Miami, y su capitán, el venezolano Miguel Rojas se pronunció sobre la situación.

Con esta derrota los peces llegaron a siete derrotas al hilo, hundiéndose más en la División Este de la Liga Nacional, con marcas de 51 victorias y 74 derrotas.

“No es bueno. No es lo ideal “, dijo Rojas ante los medios de comunicación, tres finalizar el compromiso en el Great American Park, en Cincinnati.

Rojas dijo, que durante los campos de entrenamientos en febrero el equipo estaba entusiasmado en estar ubicado en una mejor posición, en su división. Pero todas esas perspectivas quedaron en el olvido.

“Esta no es la forma en que imaginamos que esta temporada se desarrollará en este momento”, relató el jugador

El infielder mirandino comentó que todos los jugadores deben tener un poco más de compromisos, para lograr las victorias”

“Siento que deberíamos, con cualquier personal que tengamos en el equipo, jugar mejor, con un poco más de sentido de urgencia para asegurar su trabajo, hacer lo que sea necesario para permanecer en este nivel y tener una autoevaluación de lo que estás haciendo y cómo puedes ayudar a un equipo a ganar “.

