Las autoridades rescataron a una mujer de Florida que se encontraba desaparecida. La fémina fue encontrada desnuda y atascada en una alcantarilla, reportó local10

La mujer fue reportada como desaparecida hace casi tres semanas.

El oficial de información pública del Departamento de Policía de Delray Beach, Ted White, dijo que “este ha sido, con mucho, uno de los incidentes más extraños a los que han respondido nuestros agentes”.

Las imágenes muestran a la policía y a los bomberos de Delray Beach rodeando una alcantarilla cerca de la intersección de Atlantic Blvd. y Southwest 11th Avenue a primera hora del martes después de que alguien escuchara lo que parecía la voz de una mujer abajo.

DBFR rescued a woman trapped in a storm drain Tuesday morning, removing a grate and using a ladder and harness to raise her to ground level before transporting her to a local hospital. A passerby called 911 just before 9 a.m. @DelrayBeachPD is investigating. pic.twitter.com/EFFBlj4h1U

— Delray Beach Fire Rescue (@DelrayBeachFire) March 23, 2021