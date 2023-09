Murió ahogado tras ser empujado al mar por la tripulación de un ferry

Una tragedia marítima que ocurrió en Grecia y quedó registrada en video ha generado conmoción en la comunidad local e internacional. Sucedió en Piraeus, el puerto más grande del país, donde un hombre perdió la vida ahogado luego de intentar abordar un ferry de Blue Horizon que estaba a punto de zarpar.

El ministro de la marina mercante de Grecia, Miltiadis Varvitsiotis, informó para una emisora local que el sujeto había comprado su boleto para trasladarse en la embarcación, pero por razones desconocidas salió e intentó ingresar nuevamente minutos antes de levar anclas.

La víctima fue identificada como Antonis Kariotis y en las imágenes del suceso, se pudo ver cómo fue empujado desde la rampa por tres tripulantes y arrojado al mar. Ahora, tanto el capitán como los involucrados en el incidente enfrentan cargos ante la Justicia.

Un de ellos fue acusado de posible intento de homicidio y los otros dos de complicidad. Por su parte, el capitán fue acusado de varias infracciones regulatorias relacionadas con la navegación, informó la televisora estatal griega, ERT.

El incidente, captado en video y difundido en redes sociales, desató furia por todo el país. En las imágenes se vio al pasajero corriendo por la rampa de embarque del Blue Horizon, que seguía tendida luego de que el ferry había soltado sus ataduras y estaba a punto de zarpar. Kariotis trató de abrirse paso a empujones entre dos tripulantes en la rampa, que forcejaron con él.

Cuando volvió a intentarlo, uno de los acusados paró y lo empujó justo cuando el ferry zarpaba. El pasajero desapareció en el hueco entre la embarcación y el muelle.

La tripulación, tal como muestran las imágenes, no pareció hacer nada para salvarlo. Mientras Kariotis quedó en el agua, el ferry emprendió viaje rumbo a la isla de Creta antes de recibir órdenes de regresar a Piraeus.

Athens, Greece. Crew member pushes off passenger that came aboard late. Falls off the moving ramp, and drowns.

36 years old.

Rumor that his family was on ferry waiting. What a disaster. Blue horizon employees have a lot to explain.

— Petey B (@realpeteyb123) September 6, 2023