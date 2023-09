Policía desactiva amenaza de bomba en escuela de Broward

Las actividades escolares de los estudiantes de la escuela secundaria South Plantation en el condado de Broward se interrumpieron la mañana del 6 de septiembre debido a una amenaza de bomba. La alerta la recibió la Policía de Plantation, quien de inmediato advirtió el desalojo de las instalaciones.

A las 12:03 de la tarde, a través de su cuenta X (anteriormente Twitter), indicaron el cierre de esta institución. Asimismo, se ordenó la evacuación de la escuela primaria Plantation Park.

En las imágenes divulgadas por el helicóptero 7Skyforce del medio 7 News Miami se pudo observar que los estudiantes fueron reubicados en el campo de fútbol de la escuela.

Según cifras de la página web Broward Schools, solo en la escuela secundaria South Plantation hay una población de 2300 estudiantes y casi 100 profesores. Posteriormente, los trasladaron al Heritage Park en Fig Tree Lane y Peters Road, para sacarlos de la zona de peligro.

UPDATE: 2:52 PM: SPHS has been cleared and is safe. The roadways are back open and Plantation Park Elementary is currently having dismissal. https://t.co/tT9oH4xNnN

— Plantation Police (@PlantationPD) September 6, 2023