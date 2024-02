Junta Escolar de Broward aprobó aumento salarial para maestros del 11 %

Durante el mes de noviembre de 2023, los miembros del Sindicato de Maestros de Broward (BTU) solicitaron un aumento salarial ajustado a sus necesidades. No obstante, la reunión de ese entonces con los negociadores de las Escuelas Públicas del condado no resultó nada favorable.

Los profesionales exigieron un incremento del 9 % en sus honorarios pero las autoridades del Distrito Escolar solo ofrecieron el 3,7 %. Frente a esto, la presidenta de BTU, Anna Fusco, rechazó de forma categórica la oferta alegando que los maestros cumplen roles que van más allá del solo enseñar.

Casi cuatro meses después, el martes 27 de febrero se llevó a cabo una nueva reunión donde se celebró una votación sobre los acuerdos salariales. El superintendente de las Escuelas Públicas de Broward, Peter Licata, estuvo presente para celebrar el trato.

La Junta Escolar del condado y miembros de BTU eligieron tentativamente sobre lo que será el aumento base para los profesionales.

“Los acuerdos incluyen incrementos en el salario base, retroactivos para el año escolar 2023- 2024 y un Memorando de Entendimiento respecto de los días de salida anticipada”, dijo Licata.

El acuerdo contractual proporciona los siguientes ajustes para los empleados elegibles:

– Profesionales bajo el esquema ‘Grandfathered’ recibirán un ajuste del 3,65%.

– Maestros en modalidad ‘Pay for Performance’ verán una incidencia según la siguiente clasificación:

Ajuste del 4,56 % para aquellos docentes que califiquen como “Altamente Efectivos” y aumento del 3,42 % para los que se encuentren en categoría “Efectivos”.

The School Board of Broward County approves agreements with Broward Teachers Union, ensuring salary increases for teachers in the 2023/24 school year. pic.twitter.com/nmeSFTWGgx

— Broward Schools (@browardschools) February 28, 2024