¡Atentos, padres! Retiran vasos Cupkin para niños por contaminación con plomo

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor anunció el retiro de más de 345,000 vasos para niños de la marca Cupkin. La salida del mercado de estos productos, a mediados de agosto, se debió a que comprobaron que contenían niveles de plomo que excedían los límites impuestos por las autoridades federales.

La empresa Soojimus retiró los modelos de 8 y 12 onzas de acero inoxidable y con doble pared. Estos se vendían, principalmente, en Amazon y en el sitio web de Cupkin desde 2018 hasta principios de 2023.

Cupkin aclaró que el líquido de los vasos retirados no está expuesto al plomo debido a su construcción de doble pared. Sin embargo, la exposición a este elemento puede producirse si se maltratan los fondos de los productos.

Las autoridades sanitarias pidieron a los consumidores en posesión de estos vasos a dejar de usarlos inmediatamente y ponerse en contacto con Soojimus para obtener un reembolso.

Hasta ahora, la Comisión de Seguridad de EE.UU no ha registrado enfermedades ni lesiones relacionadas con los productos retirados del mercado.

Si aún tiene en su hogar un vaso de acero inoxidable Cupkin, fabricado desde 2018 hasta 2023 y de cualquier color, debe comunicarse con Soojimus o Amazon.

Para recibir un reembolso, los consumidores pueden enviar fotografías de las tazas y rellenar un formulario en el sitio web de Cupkin.

Además, Soojimus tiene una línea de atención al público a disposición por el teléfono 888-721-0096. Asimismo, puede escribir al correo electrónico CPSC@Cupkin.com.

