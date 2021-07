Frank Ralph Ricigliano, un personaje muy querido en el mundo de la belleza de Miami, murió en el Jackson Memorial Hospital de Miami el 4 de julio por complicaciones derivadas de un trasplante de corazón.

Ricigliano tenía 56 años y falleció el domingo 4 de julio de 2021 en Miami, Florida.

Frank nació el 28 de enero de 1965.

El velorio se llevará a cabo el domingo 11 de julio de 2021 a las 3:00 p.m. Se llevará a cabo una misa de entierro cristiano el lunes 12 de julio de 2021 a las 8:45 a.m. en la parroquia católica de San Gregorio el Grande (200 St Gregory Ct, Buffalo, NY 14221), reportó DignityMemorial.

Frank Ralph Ricigliano, a beloved fixture on the Miami beauty scene, died at Jackson Memorial Hospital in Miami on July 4 of complications after a heart transplant.

He was 56. https://t.co/HldQgNFa2J

— Miami Herald (@MiamiHerald) July 9, 2021