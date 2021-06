El pasado 4 de junio, HistoryMiami Museum y la curadora Rosie Gordon-Wallace de Diaspora Vibe Cultural Arts Incubator (DVCAI) invitaron al público a celebrar el Mes de la Herencia Caribeño-Estadounidense al experimentar el mural más nuevo de la comunidad, “This is Miami“. Una pieza panorámica vibrante y audaz de 130 pies de largo, la obra de arte adorna la entrada del Museo y destaca el vínculo de Miami con cinco naciones caribeñas, tres talentosos artistas locales y un siglo de impacto caribeño en el sur de Florida. El proyecto, también conocido como “Esto Es Miami”, “Se Miami”, “C’est Miami” y “Dit is Miami”. Refleja los diversos idiomas que se encuentran entre los residentes que viven en las más de 700 islas, islotes y arrecifes que se encuentran en el Mar Caribe, al sureste del Golfo de México.

“Nos sentimos honrados de trabajar con Rosie Gordon-Wallace y WALL’N Collective en el lanzamiento de este mural. Esto es parte de una iniciativa de murales en curso recientemente establecida en el museo para resaltar las diversas voces de nuestra comunidad”, dijo el director ejecutivo Jorge Zamanillo.

Agregando “queríamos crear un vehículo para que los artistas respondieran la pregunta” ¿Qué hace a Miami, Miami? ” Y esta obra de arte emocionante es la primera de muchas por venir, todas ellas abordan esa pregunta a través de la expresión artística “.

Por otra parte, Gordon-Wallace, originaria de Jamaica, es mejor conocida por curar exposiciones de arte internacionalmente diversas y por ser la fundadora de DVCAI . Ella seleccionó a un trío de los muralistas caribeños más talentosos del sur de Florida para aprovechar sus propias experiencias en Cuba, Haití y Trinidad y Tobago. Específicamente para ayudar a inspirar la colección final de imágenes pintadas, tejidas juntas en un tapiz de color que cautivará los sentidos de cualquier visitante, informó SFLCN.

“¿Qué hace a Miami, Miami?”

Creado por el Colectivo WALL’N, integrado por los artistas caribeños Asser Saint-Val, Izia Lindsay y Rosa Naday Garmendia. El mural es una respuesta a la pregunta, “¿Qué hace a Miami, Miami?”.

“Quiero que la gente sienta la calidez del Caribe, que se sienta visceralmente bienvenida”, expresó Gordon-Wallace. “’This is Miami” ofrece sonrisas y asentimientos y el reconocimiento de que puedes encontrarte en la colección de recuerdos de los artistas. Como curadora, esto es lo que me inspira. Si bien no se pueden imponer sentimientos, no creo que uno pueda caminar por el vestíbulo sin ver una viñeta que resuene y se conecte con la cultura caribeña de esta ciudad”.

“This is Miami” permanecerá hasta fines de 2021. El mural y el museo , ubicado en 101 W. Flagler Street, Miami , es gratuito para el público.