El Centro Nacional de Huracanes informó este jueves a las 11:00pm que la depresión tropical 13 podría convertirse en Tormenta con nombre. Agregó que el sur de Florida está en el “cono de incertidumbre”.

El Centro Nacional de Huracanes informó que sur de Florida permanece en el “cono de incertidumbre” de la última depresión tropical que podría convertirse en una tormenta tropical con nombre para el fin de semana, destacó NBC.

Los informes de un avión cazador de huracanes mostraron el jueves por la noche que la depresión no está bien organizada.

La información de las 11 pm del Centro Nacional de Huracanes destacó que la Depresión Tropical 13 tenía vientos máximos sostenidos de 35 millas por hora. Viajaba a 445 millas al este del norte de las Islas de Sotavento y se dirigía hacia el oeste-noroeste a 22 mph.

El Centro Nacional de huracanes indicó que había una alerta de tormenta tropical para Puerto Rico, Vieques, Culebra, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, las Islas Vírgenes Británicas, San Martín, San Barhelemy, Saba y San Eustaquio, San Martín, Antigua, Barbuda, San Cristóbal, Nevis y Anguila.

Cabe destacar que hasta el jueves, no se han colocado alertas para el sur de Florida, ni en ningún lugar del sureste de Estados Unidos.

Looks like it'll take a little longer for this to reach Tropical Storm strength. Interests in Miami, Key West, Tampa, Tallahassee and Pensacola need to monitor the progress of #TD13. pic.twitter.com/c7nwVPZESy

