Demi Rose impactó las redes sociales desde sus vacaciones en Ibiza. No creerás lo que hizo en un toro mecánico. Además. el piloto de la Fórmula 1 Lewis Hamilton cayó en las redes de la modelo británica. ¡Te contamos!

Redacción MiamiDiario

La espectacular modelo Demi Rose continúa en Ibiza disfrutando de sus vacaciones.

La voluptuosa chica de 25 años que enloquece las redes con cada uno de sus post. Pudo finalmente dejar Reino Unido cuando se relajaron las medidas por el COVID-19 y pudo trasladarse a España a vacacionar por el verano.

La famosa modelo británica modela un brassier negro, sombrero y botas hasta los muslos para montar un toro mecánico.

El look elegido por la celebridad le permitió mostrar su figura mientras posaba para que la cámara la captara en sus mejores ángulos.

A pesar de odiar estar encerrada en su casa, Demi Rose reveló que disfruta tener algo de tiempo para reflexionar. “Me parece que esta vez es realmente curativo. Nunca he tenido la oportunidad de sentarme aquí, no poder moverme. Lo pongo debajo de la alfombra y sigo adelante. He tenido tiempo de pensar en cosas que realmente no he superado, nunca me he lamentado nada”, indicó a Daily Mail.

DEMI ROSE CAUTIVA A LEWIS HAMILTON

Demi Rose subió una foto en su perfil donde se le ve disfrutando del verano junto a su mascota. Lo curioso es que hasta el piloto de la Fórmula 1 Lewis Hamilton le ha dado ‘Me gusta’ a la instantánea.

En la foto se ve a Demi Rose tomando un baño de sol junto a su mascota ‘Teddy’. El posado de la modelo de 25 años ha recibido más de 150 mil ‘Me gusta’ de sus seguidores en Instagram. Durante su escapada por las playas del mar Mediterráneo, la celebridad se ha dedicado al desarrollo personal y la autocuración, publicando instantáneas de un tablero de manifestaciones y literatura de autoayuda.

También le puede interesar: