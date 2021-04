Nuevamente la seguridad de la red social Facebook quedó vulnerable, al filtrarse la información de 500 millones de usuarios.

Business Insider fue el primer medio en informar sobre la disponibilidad de esos datos. Según la publicación del medio en su página web.

El conjunto de datos abarca 106 países e incluye números telefónicos, identidades de Facebook, nombres completos, ubicaciones, fechas de nacimiento y direcciones de correo electrónico.

“Esta es información antigua de la que ya se informó antes, en 2019”, dijo en un comunicado la compañía con sede en Menlo Park, California. “Encontramos y arreglamos este problema en agosto de 2019”.

