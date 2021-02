Luego de mostrar su apoyo a dos proyectos de ley presentados en la Legislatura estatal tras el veto de Twitter y otras redes sociales al ex presidente Donald Trump, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró que pondrá en su lugar al “cártel de los gigantes tecnológicos”, reportó infobae.

Durante la apertura de las sesiones del Congreso estatal, de mayoría republicana, DeSantis señaló que “tomará acción” contra estas empresas. El gobernador hizo alusión a los proyectos de ley encaminados a prohibir los negocios de agencias estatales y gobiernos locales con las compañías tecnológicas antes mencionadas.

El dirigente republicano se refirió a estas empresas como “oligarcas” y “monopolios” que utilizan a su antojo la información privada de los usuarios para “venderla al mejor postor”.

DeSantis agregó: “Los consumidores del estado merecen protección”, aseguró el republicano, que mostró su apoyo a las iniciativas legislativas presentadas por el senador Joe Gruters y el representante Randy Fine, que buscan castigar a Facebook, Amazon, Apple y Alphabet.

Floridians’ ability to access and participate in online platforms should be protected. The Big Tech industry has transformed into one that monitors, influences and controls the flow of information in our country and among our citizens. pic.twitter.com/KUfFQUZgNx

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) February 3, 2021