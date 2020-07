Luego de confirmarse los 13 casos positivos de Coronavirus en el plantel de Miami Marlins, la Major League Baseball (MLB) procedió a suspender el partido del lunes ante Baltimore Orioles, a disputarse en Florida, en el inicio de una nueva semana de actividad de la temporada 2020.

Por este motivo, la franquicia de Maryland habría tomado una decisión radical, en pos de preservar la salud de su delegación y, según dio a conocer Jeff Passan, de la cadena ESPN, optó por abandonar la ciudad este lunes por la noche, generándole un grave problema a las Grandes Ligas, reportó Bolavip.

The Baltimore Orioles are returning home from Miami tonight, sources tell ESPN, ensuring Tuesday's game won't be played at Marlins Park, either.

At some point, the healthy Marlins are expected to travel to Baltimore, where they were scheduled to play Wednesday and Thursday.

