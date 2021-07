El comisionado de Miami-Dade Joe Martinez se convirtió en el segundo legislador condal en resultar contagiado con COVID en menos de una semana, a pesar de haber recibido las vacunas contra el virus.

Martínez, quien había sido vacunado seguirá las recomendaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), según detalla el comunicado, que agregó que el funcionario se hizo las pruebas tras presentar síntomas similares al de la gripe y aislarse preventivamente, reportó Telemundo51.

Miembros de su equipo y otras personas que tuvieron contacto con el comisionado Martínez se realizarán las pruebas este miércoles para descartar la enfermedad y prevenir más contagios.

La semana pasada, el también comisionado del Gran Miami José “Pepe” Díaz dio a conocer que se encontraba aquejado por esta enfermedad y se reportó que el político había sido recluido en el hospital Jackson Memorial.

El comisionado Díaz, que representa el distrito 11 de Miami-Dade, dijo en una entrevista en Radio Mambí que ha sentido un fuerte dolor de espalda y que por su condición cardíaca está evaluando trasladarse a un centro hospitalario.

“También tengo una tos persistente, pero estoy aislado en casa”, agregó el comisionado, quien dijo creer que su contagio ocurrió en una reunión familiar.

El comunicado no aclara si Martínez estuvo en contacto con el comisionado”Pepe” Díaz antes de tener síntomas.

La semana pasada la tasa de contagios en Florida aumentó respecto de las semanas recientes.

Se disparan casos en Florida

El número de nuevos casos de COVID-19 aumentó en Florida durante la semana pasada, ya que la tasa de positividad continuó yendo en la dirección equivocada.

Los expertos en enfermedades infecciosas dicen que están viendo un aumento alarmante de las hospitalizaciones entre los que no están vacunados.

“Muchos de ellos son personas más jóvenes, sin vacunar, de entre 20 y 50 años”, dijo la Dra. Lilian Abbo, especialista en enfermedades infecciosas de Jackson Health Systems. “La gente se está enfermando rápidamente. La gente está llegando sin aliento y en 24 horas se agrava”.

COVID cases are spiking in Miami-Dade: 150 cases per 100,000 people (7day avg), behind only Los Angeles County and about five times the national rate. Hosps at 2x natl rate. Top infectious disease doc says people are unmasked and unvaxed: “a free for all.”https://t.co/AYMnIxLM8L

— Ben Conarck (@conarck) July 12, 2021