El número de nuevos casos de COVID-19 aumentó en Florida durante la semana pasada, ya que la tasa de positividad continuó yendo en la dirección equivocada.

Los expertos en enfermedades infecciosas dicen que están viendo un aumento alarmante de las hospitalizaciones entre los que no están vacunados, reportó NbcMiami.

La noticia de que el presidente de la Comisión del Condado de Miami-Dade, José “Pepe” Díaz, dio positivo en las pruebas de COVID-19 pone de manifiesto el aumento del número de casos, tanto en los que se han vacunado como en los que aún no lo han hecho.

COVID cases are spiking in Miami-Dade: 150 cases per 100,000 people (7day avg), behind only Los Angeles County and about five times the national rate. Hosps at 2x natl rate. Top infectious disease doc says people are unmasked and unvaxed: “a free for all.” https://t.co/AYMnIxLM8L

“Muchos de ellos son personas más jóvenes, sin vacunar, de entre 20 y 50 años”, dijo la Dra. Lilian Abbo, especialista en enfermedades infecciosas de Jackson Health Systems. “La gente se está enfermando rápidamente. La gente está llegando sin aliento y en 24 horas se agrava”.

Jackson Health Systems informa de que casi se ha duplicado el número de personas enfermas de COVID en sus hospitales durante la última semana. El 5 de julio se trataron 57 pacientes. Esa cifra aumentó a 102 el lunes.

Los expertos dicen que las variantes, como la variante Delta, son más contagiosas y graves y se han convertido en la mayor parte de lo que está circulando en la comunidad.

A CDC study shows mRNA #COVID19 vaccines reduce risk of infection by 91%. If you are vaccinated & still get COVID-19, there are other benefits of vaccination, like fewer sick days & reduced risk of symptoms like fever or chills. More: https://t.co/NGaYIFNppX. pic.twitter.com/fVnJo90pky

— CDC (@CDCgov) July 2, 2021