Decenas de personas se dieron cita este martes a las afueras del departamento de Escuelas Públicas del Condado de Broward para rechazar el uso de la mascarillas en las aulas de clase.

Vale destacar que el gobernador de Florida Ron DeSantis ha señalado que los menores no deberían usar el tapabocas en los planteles si ya están vacunados, reportó

Por su parte, el superintendente de Miami-Dade, Alberto Cavalho, se reunirá con un panel de expertos médicos el lunes para discutir el uso de mascarillas en las escuelas públicas.

Carvalho indicó que el uso de mascarillas faciales es opcional durante las actividades al aire libre

supervisadas.

Los protocolos permanecerán vigentes durante las próximas dos semanas, pero la decisión sobre la escuela de verano sigue pendiente.

Carvalho agregó que está recomendando que el uso de cubrebocas en interiores en las escuelas sea

opcional durante el próximo año escolar.

#NOW: In #Miami #Dade, @MDCPS superintendent @MiamiSup says he will recommend masks for students be optional in the fall. @WPLGLocal10 pic.twitter.com/7iuAFhMGRd

— Hatzel Vela (@HatzelVelaWPLG) May 18, 2021