Pánico en Walt Disney Magic Kingdom por falsos informes de tirador activo

La noche del jueves 29 de agosto una visita habitual a Magic Kingdom de Walt Disney World en Orlando, se convirtió en una experiencia de terror para cientos de turistas. En el lugar “más feliz” del mundo los visitantes se vieron en medio de una estampida llena de pánico y confusión.

Todo comenzó en Main Street, la entrada principal del parque que en esta ocasión no tenía su habitual ambiente festivo. Una acalorada discusión entre dos clientes fue lo que detonó el incidente. Lo que nadie se esperaba era a los niveles que escalaría la situación.

En el momento más tenso de la pelea, se escuchó un fuerte estallido que muchos confundieron con un disparo. Como consecuencia el terror se hizo protagonista de los presentes, quienes comenzaron a correr despavoridos, pensando que había un tirador activo en el parque.

A través de las redes sociales comenzaron de inmediato a circular videos con mensajes de turistas asustados, que describían las escenas de caos y descontrol.

“Hubo literalmente una estampida debido a un presunto tirador. Me empujaron y caí. Las madres lloraban buscando a sus hijas, la gente se escondía”, relató un testigo en la red social X

went to magic kingdom today and there was literally a stampede because of a suspected shooter i thought that was actually going to be my last day. i was shoved out of the way and fell. mothers were crying looking for their daughters, people were hiding, it was so bad. pic.twitter.com/NATeMuwceK

— D (@anxrosa) August 30, 2024