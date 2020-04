Parques temáticos de Universal Orlando permanecerán cerrados hasta el mes de mayo

La compañía de entretenimiento Universal Orlando anunció que sus parques estarán cerrados hasta el mes de mayo para evitar que el coronavirus se siga propagando y tenga que despedir a algunos empleados el próximo mes. Por tal motivo, los turistas tendrán que esperar hasta el mes de junio para visitar los parques, según difundió clickorlando

Como se sabe, Universal Orlando cerró sus tres parques el 15 de marzo debido al brote de COVID-19. Más recientemente, la compañía dijo que los parques volverían a abrir a mediados de abril, pero el jueves Universal anunció que los parques permanecerán cerrados hasta el 31 de mayo.

Los cierres también incluyen Universal CityWalk y todos los Universal Orlando Resorts. Todos los parques temáticos, incluidos Walt Disney World Resort y SeaWorld Orlando, han estado cerrados desde mediados de marzo. A diferencia de Disney y SeaWorld, Universal aún no había anunciado licencias debido al cierre.

Un dato a considerar es que el jueves, Universal Orlando se convirtió en el último en anunciar que los trabajadores a tiempo parcial serían despedidos a partir del 3 de mayo y todos los demás trabajadores verían su recorte salarial del 20% a partir del 20 de abril. Todos los empleados con beneficios seguirán teniéndolos.

