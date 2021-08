El recuerdo de LeBron James en el Miami Heat siempre está presente, pasó cuatro temporadas ahi y fue el lugar que cambió por Cleveland para hacerse con su primer anillo, y hacerse un histórico.

En ese periplo por Miami LeBron sumó dos títulos en cuatro Finales consecutivas antres de regresar a Ohio para conquistar el título prometido.

Recientemente, el ex entrenador y ahora parte de la directiva del Heat, Pat Riley definió su decisión de regresar a casa como “el mayor error de su carrera“. Ahora, siete años después de aquello y tras una temporada desastrosa de los Heat, Riley ha abierto la posibilidad de que el Rey regrese a Miami para una segunda etapa. Algo que parece, todo hay que decirlo, bastante remoto. Contó el Diario AS.

“Dejaría la llave debajo del felpudo si me llama y me avisa de que viene”, dijo Riley en una entrevista el pasado viernes en el programa de radio de Dan Le Batard, declaraciones que ha recogido Real GM.

“Yo haría eso, pero dudo mucho de esa llave… Esa llave está oxidada ahora”, aseguró hace unas semanas el padrino de la NBA, que no acabó en buenos términos con un LeBron que mantuvo un silencio que el directivo interpretó como un adiós, durante ese verano de 2014.

Riley ha sido claro sobre lo que piensa de la posibilidad de un retorno improbable: “LeBron es uno de los más grandes de todos los tiempos, y durante cuatro años aquí, disputamos cuatro Finales, fueron cuatro años de emoción, ganamos dos campeonatos… Fue el mejor momento para los Heat. Así que no le deseo nada más que lo mejor, y si alguna vez quiere volver, pondré una nueva llave brillante debajo del tapete”. Unas palabras que no tienen demasiada cabida y que han tenido réplica, ya que la estrella no será agente libre hasta 2023, cuando esté de camino de los 39 años.