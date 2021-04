Créditos fotográficos: Colvo Car Open.

La tenista española, Paula Badosa, logró una gran hazaña ante los ojos del mundo, tras vencer en los cuartos de final, con un 6-4 y 6-3, a su contricante australiana y número uno en los partidos, Ashleigh Bart, en el evento celebrado el viernes en Charleston, Estados Unidos.

Ahora se prepara para enfrentar en las semifinales a la rusa Veronika Kudermetova, de 23 años, quien figura como la número 38 a escala global. Además, Kudermetova hace poco ganó con un 6-3 y 6-4 a la estadounidense Sloane Stephens, ubicada en el puesto 37 de su clasificación.

Badosa se lució con un extraordinario saque desde el fondo de la pista, lo que sorprendió a la prensa y a sus fanáticos, por lo que la número uno quedó inmóvil y sin capacidad de moverse ante la jugada de la española, quien ahora disfruta del mayor triunfo que ha logrado durante su carrera.

Tras el triunfo que la llevó a posicionarse sobre una fuerte y destacada tenista, la jugadora expresó que se sentía muy nerviosa.

Antes del partido, Badosa no había logrado vencer a una jugadora del Top 20, aunque sería su segundo triunfo con la derrota que le adjudicó a la suiza Belinda Bencic, quien es la cabeza de serie número 5 y duodécima del mundo.

En los juegos anteriores, siempre logró mostrarse superior ante Ashleigh. Buena racha que continuó Badosa al tener una jugada brillante con la acertada selección en cada uno de sus golpes que, sin dudas, le garantizaron el dominio del partido. Ahora tendrá que medirse conta la rusa Kudermetova, con quien ha perdido en dos oportunidades, por lo que seria la tercera vez que juegan juntas.

Aquí, te dejamos el video publicado por la WTA, de Charleston, a través de su cuenta en Twitter:

Biggest win of her career 🤩@paulabadosa defeats the World No.1 Barty in straight-sets, 6-4, 6-3 to reach the semifinals!#VolvoCarOpen pic.twitter.com/B40zMPpwBC

— wta (@WTA) April 9, 2021