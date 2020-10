La señora María Cepeda se encuentra bien pero dice estar muy adolorida por las mordidas que le dejó el perro pitbull de una vecina tras atacarla fieramente a ella y a su mascota.

Por redacción MiamiDiario

El ataque ocurrió en la mañana de este domingo cuando ella se encontraba caminando a su mascota Woofus y fue sorpresivamente atacada por el animal, reportó Telemundo51.

“Veníamos caminando y cuando menos pensé y vi que venía como un tren. Lo que hice fue dar vueltas como una loca para que no lo cogiera a él. Le mordió aquí en la piernita, por la faringe y en un lado”, recuerda la víctima del momento del ataque.

“En mi mano me hicieron varias puntadas porque estaban bastante profundas. Yo no tengo fobia o rabia con el perro que me hizo esto. Porque yo se que los que tenemos la culpa somos los humanos que no sabemos educar cómo educan los papas a los hijos, porque no nos dan un instructivo”, alega la señora.

María dice que no es la primera vez que este tipo de incidentes ocurren en la cuadra de la 10 NW y la 30ct en Wilton Manors, pero que ella misma y su esposo le han hablado a la dueña del pitbull para que le ponga protección a su mascota.

También puedes leer: