Pitbull ante la controversia de su concierto en Miami: ‘Metí la pata cuando estaba tratando de unir’

El cantante Armando Christian Pérez, mejor conocido como «Pitbull», quiere salir del lío en el que se metió luego de una polémica en su concierto de fin de año que ofreció en Miami.

Lo que ocurrió fue que el artista lamentó que en su presentación, para la cual estaba invitada Gente de Zona (rechazados por el exilio cubano por su supuesta vinculación a la dictadura de la isla) , y no se pudieron presentar.

A lo que Pitbull respondió a los presentes: «No están aquí esta noche por otras cosas, pero quiero mandarle un saludo a Gente de Zona. La música es la música, la política es la política».

Esto trajo una oleada de críticas no solo por la comunidad cubana exiliada, sino por grandes artistas nacidos en la isla, que le mandaron varios mensajes a Pérez.

El cubano ha querido ofrecer su versión de lo que ocurrió al programa de Univisión Al Punto con Jorge Ramos, en el que ya salió un adelanto.

«Es que no me dieron un chance de maybe crear una solución, de ver si yo me puedo sentar con Gente de Zona y decirles mira, esta comunidad está muy molesta con lo que ustedes hicieron y maybe ustedes no entienden lo que están haciendo porque nadie los ha educado en lo que está pasando en Miami«, se justificó durante la entrevista.

Nombres como Willy Chirino, Arturo Sandoval y Albita Rodríguez, han sido parte de los grandes exponentes que han salido a criticar a Pitbull por su «indolencia» ante el dolor del pueblo cubano.

«Willy Chirino es alguien a quien yo admiro, es el artista favorito de mi papá. Pero yo nunca he sido indolente con lo que sufren los míos«, dijo el intérprete de Hotel Room Service .»No ofendí a nadie. Disculpa, Arturo, si tú lo ves así, pero yo no hice nada mal hecho, metí la pata cuando yo estaba tratando de unir. Pero no hice nada mal hecho».

Pitbull le confesó a Ramos que lo que más le duele es que un día la ciudad le da la espalda sin la oportunidad de tener la oportunidad de aclarar las cosas, a su juicio le parece injusto.

Muchos están esperando que en la entrevista completa, que será transmitida este domingo 12 de enero, el cantante ofrezca disculpas.

