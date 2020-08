El alcalde de Miami, Francis Suárez, está tomando medidas para abordar la reciente muerte de peces en la bahía de Biscayne, mientras que el condado de Miami-Dade usa sus botes de bomberos de PortMiami para tratar de oxigenar el agua. En una serie de tuitspublicó su plan de cuatro puntos para ayudar a la vida marina.

“He tomado cuatro medidas de emergencia para abordar la muerte de peces en la bahía. Estamos desplegando bombas de emergencia para intentar airear el agua. Trabajamos con nuestras organizaciones y departamentos asociados para tener receptáculos de abono para que los voluntarios puedan limpiar la bahía de peces muertos para que no contamine otras especies marinas vivas. Hemos solicitado al Distrito de Administración del Agua del Sur de la Florida si hay o no una escorrentía basada en huracanes y estamos redactando una carta para agregar información de punto de venta sobre fertilizantes, de conformidad con nuestra ordenanza que prohíbe su uso en este momento”.

I’ve taken four emergency steps to address the fish kill in the bay. We are deploying emergency pumps to attempt to aerate the water. (1/4)

— Mayor Francis Suarez (@FrancisSuarez) August 15, 2020