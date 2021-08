La policía de Londres está revisando nuevamente el caso del expediente sobre el príncipe Andrew después de que una de las presuntas víctimas de tráfico sexual del difunto Jeffrey Epstein presentó una demanda por abuso sexual contra la realeza en Nueva York.

En su reciente presentación civil ante un tribunal federal de Nueva York, Virginia Roberts Giuffre, de 38 años, afirmó que Andrew, uno de los cuatro hijos de la reina Isabel II, la agredió y maltrató sexualmente cuando tenía 17 años. Andrew, de 61 años, no ha respondido a la demanda. Ha dicho que no recuerda haber conocido a la acusadora, quien habló con la prensa sobre sus supuestos encuentros pasados ​​con el príncipe y Epstein después de que la fallecida financiera muriera en prisión en 2019 a los 66 años mientras esperaba el juicio por cargos de tráfico sexual.

En comentarios hechos a la estación de radio británica LBC el jueves 12 de agosto, la comisionada de la Policía Metropolitana, Dame Cressida Dick, dijo que no se ha abierto ninguna investigación contra Andrew. Sin embargo, dijo: “Soy consciente de que actualmente hay muchos más comentarios en los medios de comunicación y un aparente caso judicial civil en Estados Unidos y, por supuesto, nuevamente, revisaremos nuestra posición”.

Cuando se le preguntó si la Policía Metropolitana estaba revisando su caso sobre Andrew, dijo: “Absolutamente. Se ha revisado dos veces antes. Hemos trabajado en estrecha colaboración con el CPS (Servicio de Fiscalía de la Corona). Por supuesto, estamos abiertos a trabajar con las autoridades desde el extranjero. Les daremos toda la ayuda, si quieren, si nos piden algo, dentro de la ley, obviamente. Como resultado de lo que está sucediendo, le pedí a mi equipo que volviera a revisar el material. No uno está por encima de la ley “.

Virginia presentó su demanda contra Andrew el lunes 9 de agosto y dijo en un comunicado a E! Noticias, “Como se detalla en la demanda, fui traficado con él y abusado sexualmente por él. Estoy responsabilizando al príncipe Andrés por lo que me hizo. Los poderosos y ricos no están exentos de ser considerados responsables de sus acciones. Espero que otras víctimas vean que es posible no vivir en el silencio y el miedo, sino recuperar la vida al hablar y exigir justicia “.