La policía de Miami-Dade está tras la pista de un conductor que ocasionó un fatal accidente este miércoles, en una de las calles más transitadas del condado.

El suceso ocurrió a las 5:30 am y las primeras informaciones indican que el chofer de un vehículo rojo iba en dirección norte, por Old Dixie Higway y atropelló a una persona de 20 años de edad.

El joven que conducía un scooter (monopatín eléctrico), estaba cruzando la SW 296 th cuando fue embestido por el vehículo.

La policía de Miami-Dade informó que el muchacho que aún no ha sido identificado falleció en el acto. Y el conductor que ocasionó el accidente huyó de la escena del crimen.

#HappeningNow MDPD investigating a hit-and-run crash that left a man dead near SW 296th St and Old Dixie Hwy this morning @nbc6 pic.twitter.com/wDU63FIkOx

— Julia Bagg (@JuliaNBC6) June 9, 2021