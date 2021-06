El Departamento de Policía de Miami-Dade informó este miércoles que identificó a los dos adolescentes asesinados la madrugada del martes en Brownsville.

Los oficiales que respondieron a una llamada de disparos alrededor de la 1:00 am encontraron un vehículo BMW gris con una gran cantidad impactos de bala, que se estrelló contra una cerca cerca de la intersección de NW 51 Terrace y NW 29 Avenue.

Según CBS Miami, dentro del auto, había dos personas que habían recibido disparos. La mujer estaba muerta, el hombre fue llevado al Ryder Trauma Center donde murió horas después. Posteriormente, el MDPD identificó a las víctimas como Lucretia Braithwaite, de 19 años, y Johnnie Dixson Jr., de 19 años.

Según la policía, parece que un ocupante, o los ocupantes, de otro vehículo abrieron fuego contra los adolescentes en un tiroteo desde un vehículo. En el suelo se encontraron más de 88 casquillos de bala, que se extendían por varias cuadras.

Jorge Bautista vive a pocas cuadras de donde sonaron los disparos y expresó “lo que vi fue como una zona de guerra. Da miedo, pasó unos cinco minutos antes de que se suponía que debía estacionar aquí”.

“Escuché todos estos disparos, así que lo que hice fue saltar solo para asegurarme de que los niños estuvieran a salvo. Me arrastré de regreso a mi habitación, podrían haberme disparado, me metí en la cama solo para asegurarme de que estaba a salvo”. dijo una mujer que vive en la zona pero que no quiso ser identificada.

Dijo que desde entonces ha estado nerviosa: “Literalmente no me he vuelto a dormir todavía porque es una sensación aterradora. No sabes si se acabó, si volverán ”, sostuvo la mujer.

Agregando “Es una pena que tengamos que vivir así, es una pena que esta gente tenga tantas armas”, dijo Bautista.

Cualquier persona que tenga información sobre el tiroteo debe comunicarse con Crime Stoppers de Miami-Dade al (305) 471-TIPS (8477).