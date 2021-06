Ante la inminente llegada de la temporada de huracánes, las entidades gubernamentales han hecho una campaña para que las personas se preparen, en este caso fue la policía de Miami-Dade, que proporcionó un completo directorio para cualquier eventualidad.

Este directorio fue creado cumpliendo con la premisa del departamento de policía de Miami-Dade utilizar sus recursos en asociación con la comunidad para promover un entorno seguro, mantener el orden, proporcionar un flujo de tráfico seguro y rápido y practicar nuestros valores fundamentales de integridad, respeto, servicio y equidad.

Tenga estos números a mano como parte de su #HurricanePrep dice el tuit que compartió la cuenta de Miami Dade en conjunto con el directorio.

No son solo números de teléfono, ya que también complementa con websites y cuentas oficiales en redes sociales.

Keep these numbers handy as part of your #HurricanePrep. pic.twitter.com/fPExDyiZ0G

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) June 13, 2021