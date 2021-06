En el mes del orgullo LGBTQ el condado de Miami-Dade quiso hacer algo realmente significativo. Este viernes anunciaron la primera patrulla de policía “Pride”, que es un vehículo rotulado con los colores del arcoiris.

La patrulla fue anunciada a través de twitter y el texto de la cuenta oficial de Miami-Dade County decía lo siguiente: En un esfuerzo por promover la seguridad y la conciencia pública,@MiamiDadePD se enorgullece de presentar el vehículo MDPD Pride.#OurCounty es el hogar de una diversa #LGBTQ comunidad. Sabemos de primera mano que nuestra mayor fortaleza proviene de la unidad.

In an effort to promote public safety and awareness, @MiamiDadePD is proud to present the MDPD Pride vehicle. #OurCounty is home to a diverse #LGBTQ community. We know firsthand that our greatest strength comes through unity. #HappyPrideMonth #Pride #LoveWins #LoveIsLove pic.twitter.com/qiP9frqChR

— Miami-Dade County (@MiamiDadeCounty) June 11, 2021