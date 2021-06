A las 10 de la mañana de este sábado, la Policía de Toronto, Canadá izó la bandera del Orgullo a media asta para honrar el quinto aniversario del tiroteo del Pulse Night Club de Orlando, Florida.

El oficial de enlace LGBTQ2S, Rob Chevalier estuvo junto a PC Homer (cuyo primo estaba en Pulse la noche del tiroteo) y miembros de Toronto Gay Cop.

Chevalier publicó tuits alusivos a esta fecha, llevando un lazo con los colores del orgullo para no olvidar a los 49 ángeles que perecieron injustamente en un tiroteo mientras se divertían en el Club Pulse.

At 10AM the @TorontoPolice lowered the #Pride flag to half mast to honour the 5th Anniversary of the #PulseNightclub shooting. LGBTQ2S liaison officer Rob Chevalier lowered the flag alongside PC Homer (whose cousin was at Pulse the night of the shooting) & @TDotGayCop pic.twitter.com/A6MnXYsg1R

— 51 Division (@TPS51Div) June 12, 2021