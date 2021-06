Hace cinco años, un terrorista inspirado por ISIS se cobró 49 vidas inocentes en el Pulse Nightclub de Orlando. Florida, uno de los días más oscuros de la historia del Estado.

Las autoridades explicaron que el atacante llamó a una línea de emergencias para declarar su lealtad al grupo radical autodenominado Estado Islámico y que en sus conversaciones telefónicas con la policía el joven de 29 años se mostró “tranquilo y calmado”.

La duración del ataque en Pulse – más de tres horas- y el arma que utilizó Mateen -un fusil AR-15- fueron dos aspectos que también ayudaron a aumentar el número de víctimas fatales.

El atacante, abatido por las autoridades, se llamaba Omar Mateen y era un ciudadano estadounidense de padres afganos que ya había sido interrogado por el FBI en 2013 y 2014.

En el caso de Pulse, las únicas vías de salida fueron la puerta de acceso al patio y una puerta trasera. La salida principal estaba bloqueada por el atacante.

El gobernador Ron DeSantis ordenó que las banderas estatales se ondearan a media asta desde el amanecer hasta el atardecer del sábado y pidió a los floridanos que guardaran un momento de silencio esta mañana.

En la proclamación que emitiera el jueves, DeSantis nombró el 12 de junio como el Pulse Memorial Day y pidió a los residentes de Florida que se hicieran un momento de silencio a las 9 a.m. para reconocer a las 49 personas muertas y decenas de heridas en el tiroteo masivo.

“El estado de Florida no tolerará el odio hacia las comunidades LGBTQ e hispanas, y juntos nos mantenemos unidos contra el terrorismo y el odio de cualquier tipo”, se lee.

DeSantis ha emitido proclamas similares anualmente en los cinco años transcurridos desde la tragedia. En 2019, enfrentó críticas después de no mencionar inicialmente a la comunidad LGBTQ + en su proclamación, aunque luego volvió a publicar el documento para corregir la omisión.

Al calificar el tiroteo en el club nocturno como “uno de los momentos más oscuros en la historia de nuestro estado”, DeSantis nombró a las 49 víctimas en la orden del jueves y reconoció a los socorristas por su “tremendo coraje” al arriesgar sus vidas para ayudar a sobrevivientes y víctimas.

DeSantis dijo que los floridanos y la comunidad de Orlando “permanecen unidos y resilientes ante la gran tragedia” y condenaron las acciones de “un terrorista inspirado por ISIS” al atacar estas comunidades.

La proclamación de este año se produce cuando los defensores de LGBTQ + han criticado a DeSantis en las últimas semanas por no apoyar a las comunidades afectadas por el tiroteo masivo.

A principios de junio, DeSantis vetó $ 150,000 en fondos estatales para asesorar a los sobrevivientes de Pulse, una medida que, según los defensores, niega a los sobrevivientes el acceso a los recursos necesarios mientras se recuperan de la tragedia. También eliminó $ 750,000 aprobados por la Legislatura para la Coalición Zebra con sede en Orlando para crear viviendas para jóvenes homosexuales y transgénero sin hogar, una medida que los defensores describieron como “guerra” contra los floridanos LGBTQ +.

DeSantis también firmó recientemente un proyecto de ley que prohíbe a los atletas transgénero competir en deportes escolares para niñas y mujeres.

Después del veto de los fondos de asesoramiento, el sobreviviente de Pulse, Brandon Wolf, dijo que DeSantis incumplió la promesa de cuidar a los sobrevivientes que hizo durante una ceremonia de conmemoración en 2019.

“Casi dos años después de la fecha, vetó los servicios de salud mental para nosotros. Nunca lo olvidaré ”, dijo.

Five years ago, an ISIS-inspired terrorist took 49 innocent lives at Orlando’s Pulse Nightclub. Florida honors the memories of those who were murdered on one of the darkest days in Florida’s history. pic.twitter.com/p8tRFV8sJ9

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) June 12, 2021