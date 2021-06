La policía solicitó la ayuda ciudadana para buscar a una niña de 12 años que ha sido reportada como desaparecida en el vecindario de Wynwood en Miami.

Según la policía de la ciudad de Miami, la niña Chelsea Guardado fue vista por última vez en el área de Northwest 3rd Avenue y 30th Avenue, alrededor de las 2 am del domingo.

We need assistance locating 12-year-old Chelsea Guardado who was reported missing since 2 a.m. today. She was last seen in the area of N.W. 3 Avenue and 30 Street, wearing a gray sweater and blue jean shorts. If you know her whereabouts please call 305-603-6300 or 305-579-6111. pic.twitter.com/MNX0CZ4adl

— Miami PD (@MiamiPD) June 13, 2021