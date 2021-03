El exsecretario de Estado Mike Pompeo habló sobre cómo la política de «Estados Unidos primero» de la administración anterior benefició al mundo en la Conferencia de Acción Política Conservadora en Orlando, Florida, el sábado.

Afirmó que la agenda de “Estados Unidos primero” fortaleció las libertades de la nación y, a su vez, benefició al mundo entero, reportó Thee Poch Times.

Pompeo habló sobre la defensa de la administración Trump de Estados Unidos e Israel en el Medio Oriente, y los cambios que hicieron en ciertas políticas que les dijeron que no eran posibles.

“Nos dijeron que: ‘esta es una política exterior de establecimiento’. Nos dijeron que no se puede sancionar al ayatolá en Irán y que no se puede dejar de enviar paletas de dinero en efectivo a los líderes: ‘habría guerra’. Bueno, lo hicimos. Y no hubo guerra «.

“Nos dijeron que no se puede trasladar la embajada de Estados Unidos en Israel a Jerusalén: ‘habría una guerra’. Bueno, lo hicimos y no hubo guerra”, continuó.

El exsecretario de Estado hizo comentarios similares sobre los Altos del Golán, quien luego comentó sobre el éxito de los Acuerdos de Abraham, que dijo aseguraron la “paz real” en el Medio Oriente.

“Estábamos dispuestos a ir en contra de las élites del establishment de la política exterior, tanto de izquierda como de derecha, para asegurar la libertad estadounidense y defender sus valores. Es desafortunado, parece que el nuevo equipo, el equipo Biden parece estar volviendo a apaciguar a Irán. Será un desastre para los Estados Unidos de América y también para la región”, dijo Pompeo.

Pompeo también criticó el Acuerdo Climático de París, calificándolo de «broma que destruye el empleo».