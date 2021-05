A través de sus redes sociales, la cantante estadounidense Pink! anunció el año pasado, que vivió crudos momentos, cuando supo que había contraído el virus de Covid-19.

La interpretar de “Just gime a reason”, detalló en varias publicaciones hechas en 2020, que ella y su pequeño hijo Jameson, de tan solo cuatro años, habían contraído el virus, lo cual para ambos representó complicaciones de salud muy difíciles.

Tal fue el temor de la cantante, y lo estado crítico de salud que tomó, que hasta ahora reveló que ajustó su testamento, tal cual como lo leen, Pink se vio en un punto tan aterrador que tomó cartas en el asunto para no desamparar a su familia y a su hija mayor, de tan solo nueve años, Willow.

En declaraciones hechas a iHeartRadio, Pink explicó parte de su experiencia y dijo que:

“Fue muy, muy malo, y reescribí mi testamento. Pensé que todo había acabado para nosotros. Llamé a mi mejor amiga y le dije: ‘Necesito que le digas a Willow lo mucho que la quiero’. Fue realmente aterrador. Como padre, sólo piensas: ¿Qué le estoy dejando a mi hijo? ¿Qué le he enseñado? ¿Van a salir adelante en este mundo? ¿Y qué tengo que decirles si esta es la última vez que puedo hablar con ellos?”.

Lo bueno sobre esta historia es que la cantante y su hijo lograron superar al virus y luego de confirmar con varias pruebas que estaban libres de Covid, la estrella del pop tomó acción y donó medio millón de dólares al Fondo de Emergencia del Hospital de la Universidad de Temple en Filadelfia.

Esta donación tenía un tono espacial para la famosa, pues también lo hizo en honor a Judy Moore, su madre, quien trabajó allí durante dos décadas en el centro de cardiomiopatía.

