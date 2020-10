Mark B. Rosenberg, presidente de la Universidad Internacional de Florida, condenó el video viral de una estudiante por considerar que va en contra de los principios de la casa de estudios.

A través de un video Rosenberg, confirmó que la mujer que publicó un vídeo que se volvió viral en redes sociales es una estudiante de la universidad.

“El mensaje del vídeo va en contra de los valores que nos unen como comunidad y no reflejan los puntos de vista de nuestra universidad. Mi expectativa es que el estudiante reflexione sobre su mensaje, que el estudiante llegue a comprender que el odio y la ignorancia expresados en el mensaje socavan todo lo que debería unirnos“, señaló.

President Rosenberg condemns video featuring FIU student.

“My expectation is that the student will reflect on her message. That the student will come to understand that the hate and ignorance expressed in the message undermine all that ought to bring us together.” pic.twitter.com/cA5Yxyvbz6

— FIU (@FIU) October 28, 2020