El pasado de LeBron James con el Miami Heat fue brillante, sus fanáticos lo saben y también el presidente de la franquicia, por lo que realizó unos comentarios que no gustaron en las altas esferas de la NBA.

Pat Riley, fue multado con $25,000 por la NBA el miércoles por violar la regla anti-manipulación de la liga tras hacer unos comentarios sobre LeBron James.

Los comenarios del presidente del Heat daban a entender que si la superestrella quería regresar al equipo de Florida lo podría hacer.

“Dejaría la llave debajo del felpudo si me llama y me avisa que viene”, dijo Riley. “Yo haría eso, pero dudo mucho de esa llave … Esa llave está oxidada ahora”, contó ESPN.

Estos comentarios los realizó en una entrevista de radio el 4 de junio.

“LeBron, mira, es uno de los más grandes de todos los tiempos, y durante cuatro años aquí, si queremos volver atrás y recordar cómo fueron esos cuatro años, fueron cuatro años en las Finales, cuatro años de emoción, dos campeonatos del mundo… Fue el mejor momento para el Heat. Así que le deseo lo mejor, y si alguna vez quiere volver, pondré una nueva llave brillante debajo de la lona”.

The NBA announces it has fined Pat Riley for violating the NBA’s anti-tampering rules for comments he made about LeBron James last week: pic.twitter.com/BGuMi0T23B

— Tim Bontemps (@TimBontemps) June 9, 2021