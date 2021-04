Disney y Sony llegaron a un acuerdo plurianual para la ventana de estreno posterior al pago 1, un pacto que hará que Spiderman y otras grandes franquicias puedan ser transmitidas en streaming en Disney+ por primera vez.

El emblemático servicio de streaming y Hulu son algunas de las muchas plataformas cubiertas por el acuerdo, que el anuncio oficial calificó de “sin precedentes.”

Una gran cantidad de plataformas bajo la carpa de Disney están involucradas, incluyendo ABC, FX, Freeform.

A person familiar with the pact estimated the total combined value of the Netflix and Disney deals at more than $3 billion

