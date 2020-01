Reportan a dos personas heridas después de un tiroteo en Miami Beach

Este sábado en horas de la noche se reporto un tiroteo que dejó a dos personas heridas en Miami Beach.

El hecho ocurrió en la calle 10 y Ocean Drive, en donde resultó herido un oficial y un sospechoso quienes fueron trasladados al Hospital Jackson Memorial.

El oficial estaba en condición estable, mientras que el otro hombre estaba en estado crítico, según la policía.

Las autoridades indicaron que el oficial estaba siendo tratado por una herida de arma blanca.

POLICE: Officer involved shooting at 10 Street and Ocean Drive . Avoid the area.

More info as it becomes available.

