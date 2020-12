Este martes cientos de personas hicieron cola en un parque en Coconut Grove para recibir tarjetas de regalo cortesía de la ciudad de Miami.

El alcalde de Miami, Francis Suárez, anunció a principios de esta semana que se asociaría con Publix para repartir tarjetas de regalo de 250 dólares a los residentes de Miami, por lo que la multitud se reunió en el Parque de Regatas, 3500 Pan American Dr.

Suárez dijo que la distribución del martes es la primera de cinco, y que sólo los residentes de la ciudad de Miami eran elegibles.

Hay 500 tarjetas de regalo para cada evento. El alcalde recomienda llenar un formulario para asegurarse de dos cosas antes de presentarse en los lugares de distribución. “Todas las personas aquí han jurado básicamente que tienen una necesidad debido a COVID y todos son residentes de la Ciudad de Miami”, dijo Suárez.

Underway at Regatta Park in the @CityofMiami – a long line of residents for the distribution of #CARESAct-funded $250 grocery gift cards. As household financial needs intensify amid Covid-19 case surge – news of a newly proposed bipartisan stimulus plan: https://t.co/dnHmrWMc8I https://t.co/ehlQhfY3NW pic.twitter.com/DuJQQLdPVJ

— Christina Vazquez (@CBoomerVazquez) December 1, 2020