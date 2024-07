Restaurante de Miami ofrece la única milanesa con receta aprobada por la mamá de Messi

En la cosmopolita Miami existe un rincón que logró capturar la esencia de la Patagonia argentina y la fusionó con la pasión por el fútbol. Este lugar no es otro que The Amalfi Llama, un restaurante ubicado en Aventura Mall. Más allá de eso, es un destino obligado para turistas y locales por igual, que buscan el auténtico sabor del país sudamericano, mezclado con la sofisticación de la ciudad mágica.

Con un ambiente rústico y acogedor, este restaurante se convirtió en una especie de segundo hogar para Lionel Messi y su familia. Aunque el establecimiento no tiene temática de fútbol, la mera presencia del astro argentino le da un toque especial.

Los Messi se convirtieron en visitantes frecuentes, especialmente durante la Copa América. Fue así como The Amalfi Llama se tornó en un lugar de encuentro para los amantes del fútbol y la buena comida.

El dueño de este establecimiento es Javier Banchero, un rosarino que hace vida en Miami desde hace varios años. Su amistad y conexión con el futbolista es profunda, tanto que se refleja en los detalles del espacio. No solo tienen una mesa especialmente reservada para la familia del deportista, sino que su plato insignia se llama “MilaMessi”.

Esta receta fue personalmente aprobada por la madre del futbolista, Celia María Cuccittini, por lo que se jactan de prepararla tal como le gusta a la leyenda deportiva.

“El único lugar en el mundo en el que se puede probar este plato -a no ser la propia casa de los Messi- es en Amalfi Llama. Porque tenemos en exclusiva la receta de la mamá de Leo. Cuando se la dimos para probar me temblaban las piernas, estaba toda la familia. Yo miraba y estaba más nervioso que cuando vino Leo”, comentó Banchero.

Cuánto cuesta la MilaMessi y otros platos del menú

En este restaurante la MilaMessi es mucho más que una simple milanesa. La definen como una obra maestra culinaria que se ha ganado el corazón de los comensales. Con su combinación de salsa de tomate y queso brie, prácticamente se corta casi sola, ofreciendo un sabor que transporta a la Patagonia con cada bocado.

La exclusividad de la receta y la autenticidad de los ingredientes la convierten en una experiencia gastronómica única, disponible por $48.

Por supuesto que el menú del lugar no se limita solo a este platillo. Entre las entradas, se destacan las rabas por $20 y las empanadas de short rib por $18. Las ensaladas, pastas y pizzas ofrecen una amplia variedad de opciones, con precios que comienzan en $21.

Para los amantes de la carne, el restaurante ofrece cortes premium como el Tomahawk para dos personas a $209, y otras opciones a partir de $64.

Cada plato está acompañado por el inconfundible chimichurri, cocinado en parrillas traídas especialmente desde Argentina y utilizando quebracho argentino.

Ambiente único en el corazón de Miami

The Amalfi Llama está diseñado para transportar a sus visitantes a una cabaña patagónica. Tiene techos altos de madera y grandes ventanales que ofrecen vistas al verde exuberante.

Está ubicado en el nuevo sector Esplanade del Aventura Mall, una zona que pronto contará con más tiendas y restaurantes de alto nivel.

“Elegimos Aventura porque es un destino internacional. No hay turista que venga al sur de la Florida que no lo visite. Además, para los locales es un sitio neurálgico. Es el punto medio entre los condados de Miami Dade y Broward, conectado a todas las autopistas. Por eso, como primera locación en el sur de la Florida para Amalfi Llama, nos parecía el sitio ideal y no nos equivocamos”, apuntó Banchero.

Además, tiene capacidad para 196 personas, dentro de un ambiente cálido, acogedor, lujoso y sofisticado.

Cada visita de Lionel Messi convierte el lugar en un punto de encuentro para fanáticos y curiosos, creando una atmósfera eléctrica. Los comensales pueden disfrutar de una amplia selección de vinos de todo el mundo, especialmente de Argentina, y una impresionante barra de tragos.

Aunque por ahora sentarse en la “Messi’s family table” es gratis, planean convertir esto en una experiencia VIP muy pronto.