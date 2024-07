Eataly abrirá su primer local en Florida y será en Aventura

El sur de Florida está a punto de recibir una deliciosa adición a su escena gastronómica. Eataly, el renombrado salón de comidas italiano, abrirá su primera ubicación en el estado y escogió el Aventura Mall como el escenario perfecto.

Este espacio culinario goza de la preferencia del público neoyorkino y muestra de ello es que tiene tres ubicaciones en la Gran Manzana. No se puede dejar de mencionar su presencia en Boston, Dalles, Chicago, Los Ángeles y próximamente, una nueva y amplia sede en el estado del sol.

La información generó gran expectación, especialmente entre aquellos que se definen a sí mismos como amantes de la buena comida y que buscan experiencias culinarias únicas.

Eataly no es simplemente un restaurante, ya que combina comida, cultura y comercio bajo un mismo techo. Desde su primera apertura en Torino, Italia, en 2007, su concepto se ha expandido a más de 40 ubicaciones alrededor del mundo, desde Nueva York hasta Dubái.

Cada ubicación sigue la filosofía de ser un lugar donde la gente puede comer, comprar y aprender sobre la buena comida. Cada una de ellas ofrece una experiencia única adaptada a su entorno.

Eataly, un nuevo hito en la gastronomía de Miami

La nueva ubicación en Aventura tendrá tres niveles y abarcará aproximadamente 29,000 pies cuadrados. Esto la convierte en una de las expansiones más grandes de Eataly hasta la fecha. Esto demuestra que en Florida las cosas siempre se hacen ¡a lo grande!

Este amplio espacio permitirá a los visitantes disfrutar de una variedad de ofertas. Desde mercados de productos frescos hasta restaurantes de alta calidad, todo bajo un mismo techo.

Aventura Mall, ubicado en 19501 Biscayne Blvd., es conocido por ser uno de los centros comerciales más prestigiosos y visitados de la región. En congruencia con esto, Eataly promete ser una adición que enriquecerá aún más la experiencia de compra y gastronomía del lugar.

¿Cuándo será la inauguración?

Aunque la noticia fue confirmada por Miami New Times, aún no hay fecha de apertura. Todo ha sido un proceso meticuloso, desde la revisión de solicitud hasta la obtención de los permisos necesarios. La nueva ubicación en Florida no está dejando nada al azar.

Aún así, el medio adelantó que la apertura podría hacerse en los próximos meses, sin ofrecer fechas exactas.

Lo que sí es seguro es que apenas abra, puedes esperar encontrar allí una variedad de productos italianos auténtico. Desde pasta hasta quesos, pasando por aceites de oliva y por supuesto, vino.

Por si fuera poco, Ealaty ofrecerá talleres y clases de cocina, donde los entusiastas de la comida pueden aprender de chefs expertos y profundizar en las tradiciones culinarias italianas.

Evolución de Eataly

Desde su creación en 2007 por Oscar Farinetti, Eataly ha evolucionado continuamente para mantenerse relevante en la gastronomía global.

Cada tienda es única, adaptándose a la cultura y las preferencias locales, mientras mantiene su esencia de promover la comida de alta calidad y la educación culinaria.

La inauguración de Eataly en Aventura será un evento importante, no solo por ser la primera en Florida, sino también por la oportunidad que representa para los habitantes de la región de experimentar algo verdaderamente especial.