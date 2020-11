Varios pájaros y monos exóticos fueron robados de una tienda de mascotas de Florida en Kissimmee el jueves por la noche.

Hilda Matheus, dueña de la tienda de animales HSAL Animal Paradise, dijo que alguien entró en su tienda y robó animales valorados en al menos 60.000 dólares.

“Llegué el viernes por la mañana alrededor de las 09:30 a.m., que es cuando abro la tienda, me di cuenta de que las jaulas de los lémures estaban bloqueando un poco este pasillo de aquí y me di cuenta de que todas las jaulas estaban abiertas y que los pájaros habían desaparecido”, señaló.

Se pudo ver a una persona en las imágenes de vigilancia de la tienda agachada con una linterna abriendo las puertas y mirando alrededor de la tienda.

Matheus dijo que el ladrón intentará vender los animales y está preocupada por su seguridad. “Creo que esto es crueldad animal. Cuando entré, incluso vi un periquito inglés muerto, un pajarito muerto en el suelo”.

Cualquier persona que tenga información sobre este hecho piden que contacte a la policía de Kissimmee.

