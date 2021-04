Autoridades locales dieron a conocer que robaron vacunas, unos diez viales de Johnson & Johnson contra el COVID-19 que se encontraban en la oficina de atención primaria de un médico de Cape Coral.

Los implicados dijeron a la policía que el pasado 1 de abril habían puesto los viales en el refrigerador de una oficina ubicada en Viscaya Parkway pero cuando fueron a recogerlos el miércoles por la mañana, las dosis habían desaparecido.

Según el informe del incidente, cada vial contiene cinco dosis valoradas en 45 dólares; sumadas juntas el ladrón tendría en su poder un botín de 2,250 dólares en vacunas.

Breaking News : More than $2,000 worth of Johnson & Johnson COVID vaccines stolen in Cape Coral

{Click link below to r…https://t.co/HKdfTDF5tu

— BGD REPORTERS (@bgdreporters) April 9, 2021